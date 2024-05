Nascerà Paese museo, la fondazione che rilancerà la cultura 

«Siamo pronti a dare il via all'indagine per la creazione della Fondazione Paese museo». Questo il sunto dell'incontro pubblico svoltosi nell'aula consiliare del Municipio. La creazione della fondazione era annoverata già nel programma proposto dal sindaco Fabrizio Madeddu nel 2022, anche se da allora le notizie al riguardo erano state poche. Ora, a distanza di due anni e dopo il completamento di un primo iter burocratico, la maggioranza ha incontrato la popolazione e presentato Luca Sannio, il legale incaricato della creazione della Fondazione. «Sarà uno strumento utile a permettere al movimento culturale di fare un salto in avanti, trovando risorse anche ingenti e nuove forze», ha dichiarato Madeddu.

L'assessora alla Cultura, Emanuela Katia Pilloni, ha aggiunto: «Sarà una fucina di idee, una democrazia partecipata, tra artigiani, artisti e associazioni». Un progetto che, al netto di alcuni dubbi, ha incassato anche il benestare di Stefania Spiga e Luca Schirru, due consiglieri di minoranza sempre critici: «Gli diamo fiducia», dice Spiga. «Siamo fiduciosi sia per quanto riguarda il progetto dell'amministrazione, sia verso le associazioni che al momento non hanno parlato. Vediamo come si evolvono gli eventi». Anche Andrea Feduzi ha invitato le associazioni a darsi da fare per aiutare il team con l'indagine sulla storia e l'arte sansperatina. Sannio ha precisato che, pur riconoscendo l'importanza di alcune specifiche realtà storiche, «nella Fondazione un voto vale uno. Presenteremo lo statuto e capiremo il da farsi con i soggetti che parteciperanno. Ma partecipare è fondamentale».

