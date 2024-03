Nascerà a Cagliari la Luna Rossa dell’America’s Cup 

Adesso ci sono anche luogo e data di “nascita”: l’AC75 con il quale il team Luna Rossa Prada Pirelli cercherà di vendicare la sconfitta nella Coppa America sarà varato a Cagliari il 13 aprile. Modella to nei cantieri Persico di Bergamo, lo scafo era arrivato a Cagliari a metà marzo per essere assemblato. Nel frattempo, i team stanno continuando ad allenarsi e sperimentare sul prototipo e sull’AC40, che si sono spesso trovati assieme in mare per allenamenti congiunti.

La cerimonia

Fra due settimane esatte, davanti ai capannoni bianchi e rossi del Molo Ichnusa, sede di Luna Rossa, la barca sarà calata in mare nel corso di una cerimonia prevista per le 13 in diretta streaming sui canali social del consorzio italiano in corsa per la 37ª America’s Cup. La grande sfida si terrà come è noto a Barcellona, in Spagna, dove a settembre e ottobre i defender di Emirates New Zealand metteranno in palio la “coppa delle cento ghinee” e dove Luna Rossa cercherà di sollevare ancora l’asticella. Obiettivo, difendere il titolo della Prada Cup (tornata a chiamarsi Louis Vuitton Cup) e ridare l’assalto alla Coppa.

L’equipaggio

Nel frattempo Luna Rossa prosegue anche i due progetti paralleli, novità assoluta di questa edizione, legati ai team Youth e Women (sugli AC40) e ha già presentato parzialmente il sailing team per la Coppa America, cambiato rispetto al passato anche per la presenza di 9 ciclor (metà cyclist, metà sailor), i nuovi grinder che spingono sui pedali anziché sulle manovelle. Tra i timonieri anche Ruggiero Tita, che però sta preparando la difesa del titolo olimpico nei Nacra 17.

A Palma di Maiorca

Per questo, assieme a Caterina Banti è da ieri a Maiorca per il prestigioso Trofeo Pricesa Sofia. Oktre al Nacra 17, l’Italia ha molti equipaggi olimpici, compresi i due kiter Riccardo Pianosi (habituée del Golfo di Cagliari) e Maggie Pescetto, ultimi selezionati per Marsiglia. Nelle varie classi anche tanti sardi, a cominciare da Marta Maggetti sull’IQFoil. Sulla tavola anche Freddy Pilloni (YC Costa Smeralda), sull’Ilca 6 Sara Savelli (YC Cagliari), sull’Ilca 7 Cesare Barabino (YC Costa Smeralda), Andrea Crisi (YC Cannigione) ed Enrico Tanferna (YC Olbia).

