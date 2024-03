Nasce viale Antartide,  ufficiale il nuovo nome 

Via Cannedu d’ora in poi si chiamerà viale Antartide. Si trova all’ingresso di Sestu, venendo da via Cagliari. La notizia è stata pubblicata in questi giorni sull’albo pretorio Comunale. Questa strada è l’ultima ad avere un nuovo nome, dopo le altre vie create nella lottizzazione vicina. Proprio accanto è nato negli ultimi anni un quartiere tutto nuovo, dove prima c’erano solo strade bianche di campagna, e le vie sono state chiamate Europa, Africa, e così via. Presto saranno sistemati anche i cartelli stradali con i nuovi nomi.

