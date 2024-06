Nasce una nuova oasi verde nell’area degradata di via Cilea 

Un nuovo giardino, quasi un piccolo boschetto con tanti nuovi alberi. È lo spettacolo che si è presentato in questi giorni nelle aiuole in via Cilea, a Sestu. Cinquanta nuovi alberelli, che abbelliscono la zona e portano una nuova oasi.

«Come previsto dal Piano del Verde si prosegue con la riqualificazione delle zone incolte e degradate, convertendole in aree verdi, piantando alberi d’alto fusto», riassume l’assessora al Verde Roberta Argiolas. I 50 alberi «sono 20 di alloro, 15 tamerice e 15 alberi di carrubo. Oltre alla messa a dimora degli alberi si sta eseguendo una bonifica da rifiuti vari e l’installazione di un impianto d’irrigazione adeguato». In passato qui più volte gli incivili buttavano cartacce, lattine, bottiglie, e ci è stato anche un incendio. Da qui la riqualificazione.

«L’obiettivo è migliorare il nostro patrimonio verde in quantità e qualità con la riqualificazione di aree già presenti e la conversione di spazi incolti in nuovi “polmoni verdi”, come Cortexandra, il parco fluviale sulla via Piave, Dedalo, Ateneo, e quest’ultimo progetto di via Cilea in fase di realizzazione». Tra i progetti dell’assessorato al Verde c’è la riqualificazione del Parco Comunale, «con lavori che verranno presto affidati», e quello di Ateneo, «con cantieri da assegnare». Conclude la sindaca Paola Secci: «Il nostro piano programmatico prevede la realizzazione di nuove piantumazioni e l'implementazione delle aree verdi. Tutto per rendere più vivibili e decorose alcune zone dell'abitato per i nostri cittadini».

