Nasce una Casa della comunità 

Lunamatrona è stato selezionato per l’apertura di una nuova struttura socio-sanitaria. La Casa della comunità è stata finanziata con i fondi del Pnrr destinati ai “luoghi fisici di facile individuazione ai quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria”.

La Casa della comunità punta a sviluppare l’assistenza sanitaria nel territorio e a costituire una ramificazione organizzativo-funzionale delle sedi Asl limitrofe, il cui punto nevralgico risiede a Sanluri. «A giovare agli abitanti di Lunamatrona e dintorni sarà l’implementazione di una presenza medica e infermieristica disponibile 12 ore al giorno e sei giorni su sette, oltre ad altre équipe multiprofessionali – assicura il sindaco Italo Carrucciu, che aggiunge –: la sede nel nostro paese diventerà un punto di riferimento anche per il circondario».

I lavori di adeguamento della sede della guardia medica di via Toscana sono iniziati nell’ottobre scorso e, secondo il cronoprogramma, dovrebbero essere completati entro l’anno prossimo. Temporaneamente, tutti i servizi sanitari sono stati trasferiti nei locali del Centro di aggregazione in via Sa Turritta.

