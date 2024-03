Nasce un birrificio nell’ex caseificio 

Affidamento per 50 anni dell’ex caseificio trasformato in opificio per la produzione di bevande alcoliche artigianali. Il Comune di Arbus, dopo il via libera della Regione al cambio della destinazione d’uso, ha emanato un bando con una formula che mira a premiare il miglior progetto, oltre all’offerta economica più vantaggiosa del canone annuale fissato in 4.200 euro. «Resta inteso – si legge nell’avviso pubblicato sul sito dell’ente – che tutti gli oneri relativi alla progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento del fabbricato sono ad esclusivo carico del concessionario e non danno diritto né a rimborsi né a indennizzi alla scadenza della concessione». Gli interessati hanno tempo fino alle 12 del 1 aprile per presentare il progetto di valorizzazione. Potranno scegliere fra due modalità: raccomandata da indirizzare all’ufficio protocollo del Comune oppure consegna allo stesso ufficio negli orari di apertura al pubblico. Possono partecipare ditte individuali, società, cooperative, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi. «Il progetto – ricorda il sindaco Paolo Salis – ha il doppio vantaggio di salvare un impianto, costato oltre un milione di euro di fondi pubblici, e offrire una sede a quanti l’hanno chiesta per lavorare prodotti che impegnano mano d’opera. Non sarà il latte dei nostri pastori, idea per cui è nata 20 anni fa, ma un’attività artigianale diversa per la produzione di birra e vino». Salis precisa: «I lavori da eseguire sono a carico del concessionario. Solo lo sgombero degli arredi interni, attrezzature e macchinari destinati alla caseificazione, resta al Comune. L’impegno è un’asta pubblica per la vendita. Sono nuovi, alcuni mai utilizzati e altri per pochi mesi, durante brevi periodi di lavoro, anche solo per corsi formativi». ( s. r. )

