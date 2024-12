Nasce ufficialmente la Consulta giovani: a gennaio le elezioni 

Ora è ufficiale: anche a Sestu nascerà la Consulta dei giovani. Stabilita anche la data delle elezioni, che si svolgeranno il 16 gennaio alle 18.30 in Comune. L’organismo sarà composto da undici giovani eletti a scrutinio segreto, di età compresa tra i 16 e i 27 anni. Una notizia arrivata dopo giorni di polemiche e incertezze, vista la prima nomina dell’assemblea per il 12 dicembre, poi posticipata a gennaio, con i ragazzi del gruppo giovanile che avevano mandato una pec indirizzata all’assessore comunale competente Mario Alberto Serrau.

«Con grande dispiacere - si leggeva nella mail - abbiamo appreso solo oggi, in data 6 dicembre, della convocazione dell'assemblea per il 12, notizia alla quale siamo giunti per puro caso, consultando il sito comunale per altri motivi. Avendo fornito i nostri recapiti, nel momento in cui abbiamo inviato una pec in data 11 ottobre, ci saremmo aspettati di essere informati più direttamente. Con la presente, chiediamo formalmente il rinvio dell'assemblea convocata per il 12 dicembre, in quanto non abbiamo ricevuto una comunicazione adeguata in merito. Riteniamo fondamentale che un'iniziativa così rilevante per i giovani sestesi sia pubblicizzata in modo più capillare».

Poi la richiesta di un incontro con l’assessore alle Politiche giovanili Serrau che smorza però la polemica: «Sono davvero felice di annunciare l’assemblea per la nuova consulta dei giovani – dice l’esponente della Giunta -. Colgo l’occasione per invitare tutti i giovani interessati a partecipare. Avrei voluto convocare l’assemblea prima di Natale, ma non è stato possibile a causa dell’indisponibilità della sala, pertanto il 5 dicembre ho convocato la nuova data così da dare più tempo ai ragazzi di organizzarsi. Non vedo l’ora di poter lavorare con loro».

RIPRODUZIONE RISERVATA