Nasce stasera a Bergamo l’Italia di Gattuso 

«La storia dice che la voglia di lottare insieme fa parte del nostro Dna». Rino Gattuso è tipo che alle radici tiene. Ma i rami azzurri sono secchi da tempo, e i due appuntamenti con i Mondiali falliti sono pessima premessa per la sua avventura da ct che parte oggi con l'Estonia a Bergamo (ore 20.45, diretta tv su Rai1), ed è perdipiù una corsa ad handicap vista la debacle di giugno a Oslo del suo predecessore, Luciano Spalletti. Il «senso di appartenenza» evocato di nuovo dall'ex Ringhio di Berlino 2006, evoluto in un tecnico cui dà fastidio quell'etichetta, è solo la base: Gattuso per primo sa che il cammino per andare al prossimo Mondiale ed evitare la disfatta totale passa da gioco, risultati, e vittorie.

La carica di Nicolò

«Tempo di emozionarmi non ne ho», ha detto il ct, alla vigilia di un altro esordio azzurro. «Forse un minuto prima del via, all'inno, vedendo i miei genitori in tribuna o pensando a mia sorella... Ma ci aspetta un compito difficile. Sono i pensieri che non mi faranno dormire, non le emozioni». Non si sbilancia sulla formazione, il suo motto «i moduli sono solo numeri» è convinzione reale. Verosimile una difesa a 4, con Kean centravanti e il centrocampo imperniato su Barella da costruire per sostenere la manovra offensiva. «Con lui», dice il centrocampista dell'Inter, c'è da pedalare tutti. C'è pressione, ma non esagerata. Se sapessimo il perché dei risultati negativi dell'ultima parte dell'ultima gestione sia di Mancini sia di Spalletti, avremmo già risolto tutto. Dobbiamo guardarci dentro, se è successo due volte abbiamo sbagliato anche noi come giocatori e persone».

I protagonisti

Contro la nazionale estone, che in casa ha messo in difficoltà la Norvegia capolista del girone, mancherà Scamacca: un problema al ginocchio gli ha fatto saltare l'appuntamento con la sua città calcistica. Il forfait, più che in vista del secondo impegno di lunedì a Debrecen contro Israele, preoccupa perché quel che manca da tempo all'Italia è proprio la facilità di andare in gol. E di gol ne servono tanti, visto che la differenza reti potrebbe avere un ruolo pesante, prima della rivincita con la Norvegia a Milano. «I giocatori offensivi non sono sinonimo di gol», ribatte Gattuso. «Ci vuole equilibrio: partite facili non ce ne sono, va rispettato l'avversario. Bisognerà trovare la qualità del gioco senza essere frettolosi, senza smania. La differenza la fa la testa, la squadra, la fame. Bisogna pensare con una testa sola, non pensare che la pezza debba mettercela il compagno». Quanto alla mancanza generale di talenti nel calcio italiano, quella non si può negare e Gattuso ha anche una spiegazione: «Talenti ci sono, ma si gioca davvero poco: hanno chiuso tanti oratori, non si gioca più per strada, per una scuola calcio servono 500 euro solo per il kit...».

Probabili formazioni

Italia (4-3-3) : Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Locatelli, Tonali, Politano, Kean, Zaccagni. Ct Gattuso.

Estonia (5-4-1) : Hein, Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kolvart, Kait, Vassiljev, Miller, Poom, Sappinen. Ct Henn.

