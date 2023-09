Nasce stamane a Setzu il Premio Marcello Marchesi  

Da oggi Setzu ricorca e celebra il geniale regista, sceneggiatore, autore e creativo Marcello Marchesi. E lo fa con un progetto ad ampio spettro che prenderà il via questa mattina alle ore 10.30 alla Sala Giacalone dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna con una tavola rotonda su cultura, ambiente, accessibilità e turismo. Nonché con l’istituzione del Premio letterario nazionale Marcello Marchesi.

Questo anche perché esiste un forte legame tra l’Isola e Marchesi che si sposò (in seconde nozze) in Sardegna con Enrica Sisti, ragazza di Setzu. Il geniale autore di teatro, di programmi televisivi (da “L'amico del giaguaro” a “Canzonissima”) e spot pubblicitari (ne scrisse circa 4000 per Carosello) e sceneggiatore di film (iniziò con Totò) frequentò la Marmilla per le vacanze e il tempo libero. A Setzu, davanti alla Giara, aveva una casa dove si ritirava spesso a schrivere i suoi fulminanti pezzi. Non va dimenticato, infatti, che era un giocoliere delle parole, per certi versi superiore a Flaiano e a Longanesi.

Non solo, la sua scomparsa avvenne (19 luglio 1978) San Giovanni di Sinis. Mentre nuotava fu sbalzato da un’onda contro uno scoglio e, dopo aver sbattuto la testa, annegò. Promotori delle manifestazioni in tributo al celebre pubblicitario, tra i protagonisti dei primi Caroselli della Rai monocanale in bianco e nero, Maurizio Porcelli, ideatore dell’appuntamento, Sandro Palla, sindaco di Setzu, Massimo Marchesi figlio dell’autore e presidente dell’Associazione Marcello Marchesi e Isolarte. Durante la mattina saranno annunciati gli ospiti ed il vincitore dell’edizione 2023, il primo ad entrare nell’albo d’oro.

