15 novembre 2025 alle 00:35

Nasce Spoke4Fin, il fondo del Banco 

Spoke4Fin. Si chiama così il Fondo di investimento del Banco di Sardegna, «istituito a livello regionale e concepito per sostenere iniziative ad alto contenuto tecnologico». Ieri la presentazione: «Il Fondo nasce come risultato della ricerca dell’ecosistema e.Ins (Ecosystem of innovation for next generation Sardinia, finanziato dal Pnrr) e si inserisce in una strategia nazionale volta a rafforzare il legame tra ricerca e impresa, promuovere l’innovazione sostenibile e generare impatto economico, sociale e occupazionale».

Per il Dg del Banco di Sardegna, Mauro Maschio, «il Fondo Spoke4Fin rappresenta una delle eredità più tangibili del progetto e.Ins: uno strumento operativo e duraturo per sostenere l’innovazione imprenditoriale, con una struttura rotativa che garantisce continuità e rigenerazione delle risorse. Per questo, insieme agli altri partner, fin dall’origine abbiamo creduto nel progetto come motore di sviluppo regionale e abbiamo messo a disposizione risorse e competenze con l’obiettivo di costruire un ecosistema di crescita dinamica e competitiva. Il Fondo è un ulteriore passo verso una nuova finanza: sostenibile, collaborativa e proiettata verso il futuro».

