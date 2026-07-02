Nasce Sigerro, specchio del territorio 

“Sigerro” è l’antico appellativo del fiume Cixerri e anche il nome della “curatoria” (una delle 12 in cui era suddiviso il Giudicato di Cagliari nel XIII secolo) che nel Basso Medioevo comprendeva gli abitati di Domusnovas, Iglesias, Villamassargia e Musei (e non solo). Da mercoledì Sigerro identifica anche l’associazione “Sigerro - Cultura e Società” e, soprattutto, il progetto editoriale da questa appena partorito e presentato nel teatro della scuola civica di musica di Domusnovas. «Una rivista semestrale che punta a ricollegare ai nostri giorni il passato dei nostri avi», ha spiegato l’ideatore del progetto e presidente di Sigerro, Giovanni D’Angelo. «E a tramandare alle nuove generazioni pezzi di storia, cultura, usanze che hanno caratterizzato il passato dell’Iglesiente e che man mano riscopriamo grazie al nostro lavoro di ricostruzione». La rivista nasce anche per continuare la fondamentale opera di ricerca fatta da Roberto Costa ed Edilio Cannavera (figurano anche tra i redattori di Sigerro) con un doppio volume che 25 anni ha fatto luce su una storia di Domusnovas della quale non sembrava esistere alcuna traccia. Senza scopo di lucro la rivista si focalizza sul periodo che va dal XIII secolo fin quasi ai giorni nostri. E si tratta inoltre di un progetto di comunità che vede al lavoro, per ora, uno staff di 10 persone di Domusnovas, Iglesias, Villamassargia e Musei tra docenti, esperti, studiosi ed appassionati. L’editore (investimento per il 2026 di 3.600 euro) è il comune di Domusnovas: «Una proposta - ha detto la sindaca Isangela Mascia - che abbiamo subito accolto. Fare rete e riscoprire la nostra storia è indispensabile anche per lo sviluppo presente e futuro delle nostre comunità». Durante la presentazione non sono mancate curiosità, scoperte ed anticipazioni dei brani del primo numero che, come ha spiegato il direttore Roberto Cherchi, «è stato scritto in appena 2 mesi e contiene storie che in pochi conoscono». Così gli interventi di Bruno Etzi, Remigio Angius, Roberto Costa (e non solo) hanno sviscerato storie ai più ignote quali l’esistenza anche del Breve di Domusnovas e del Breve di Villamassargia (oltre al noto Breve di Villa di Chiesa di Iglesias redatto nel 1327) o ancora le vicende poco note riguardanti il conte Ugolino della Gherardesca ed i suoi eredi che hanno condizionato per secoli la storia di Domusnovas, Iglesias e Villamassargia.

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