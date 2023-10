Nasce Piazza del mare, un nuovo punto di ritrovo e una vetrina della città 

Una piazza simbolica che diventerà un nuovo punto di ritrovo dei quartesi, fra i murales colorati e le attività commerciali della zona. È l’ultimo tassello del piano di rinascita di viale Colombo che inizia a prendere forma, in attesa del nuovo look della strada quartese che porta al mare - con un progetto e risorse a parte rispetto al piano asfalti in corso - e dell’arrivo di un mercato civico moderno annunciato da tempo dal Comune.

L’obiettivo è trasformare la strada - una delle più trafficate in centro - in una vetrina per la città. Il percorso di riqualificazione è partito un anno fa, subito dopo la nascita del centro commerciale naturale “La via del mare”: serate con musica, animazione, valorizzazione dei prodotti enogastronomici, e un dipinto nel muro esterno di una scuola. Domani - dalle 18 - si festeggia il primo compleanno dell’associazione con l’inaugurazione della piazza che - simbolicamente - prende il nome del centro commerciale naturale, ricavata all’incrocio con via Nenni.

Gli abbellimenti

In questi giorni le fioriere davanti al porticato sono state dipinte da La Fille Bertha, la stessa artista che qualche mese fa ha realizzato il murale nell’altro lato della strada. Inoltre, con il via libera dell’assessorato ai Servizi sociali, i quartesi inseriti nei lavori socialmente utili hanno provveduto a ripulire la strada da cicche e cartacce, insieme all’associazione Oikos.

«Ringrazio il centro commerciale naturale di viale Colombo per la bella iniziativa organizzata nel suo primo anniversario di nascita», commenta il sindaco Graziano Milia. «L’inaugurazione della nuova piazza del Mare rappresenta simbolicamente in questa giornata la rinascita dell’intera città, all’interno di un’idea di riqualificazione più ampia che individua nel viale il punto di passaggio strategico dal centro urbano al litorale, dove convivono attività produttive, accoglienza e turismo, non soltanto nei mesi estivi. E dove nasce l’idea di un polo urbano moderno ed attrezzato, capace di offrirsi anche all’insediamento di nuove realtà, come il polo universitario decentrato”, aggiunge Milia. «Un’ambizione che si misura con l’esigenza di ridisegnare tutta l’architettura della strada, dagli aspetti della viabilità a quelli complementari della pedonalità e dell’arredo urbano. Il senso complessivo di questa azione», sottolinea il sindaco, «è dare continuità all’integrazione di spazi, ruoli e funzioni nella nostra città».

Domani chiusa al traffico

Per il primo compleanno i negozi della strada - che sarà chiusa al traffico - resteranno aperti fino a tarda sera, fra shopping, arte, street food, sport, animazione per i più piccoli, e il concorso Miss La via del Mare. «È stato un anno intenso e pieno di risultati», dice soddisfatto il presidente del centro commerciale naturale Luca Stocchino. «Ma non ci fermiamo qui, proseguiremo questo lavoro con idee, iniziative, e progetti per la riqualificazione dell’intera strada».

