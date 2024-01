Nasce piazza Campioni d’Italia nel ricordo di Gigi Riva 

Una commozione festosa si respira nel nuovo piazzale Campioni d’Italia ’69/70, appena ultimato a Sestu tra via Dante e Corso Italia. Le parole più giuste le trova Maurizio Meloni, presidente del Cagliari Calcio Club “Gigi Riva”: «Oggi Gigi è con noi, vive qui, nei nostri cuori». E il minuto di silenzio, doveroso, si scioglie in cori, applausi, per il Cagliari di allora, quello di oggi, di sempre. Presente una folla di bambini, adulti e anziani uniti in un tifo che è amore senza tempo.

«Il Comune si impegna nel recupero delle aree degradate da tempo, qui prima c’era solo uno sterrato incolto, senza nome», racconta il vicesindaco e assessore all’arredo urbano Massimiliano Bullita. Nel 2022 una mozione dei consiglieri Anna Crisponi Francesco serra e Giuseppe Picciau in Consiglio comunale chiedeva di dedicare una via o una piazza al Cagliari dello Scudetto e venne accolta all’unanimità. «Allora ci è sembrato questo il luogo più adatto, davanti alla scuola e agli impianti sportivi», continua Bullita.

Alla cerimonia c’è la giunta, i parroci don Sergio Manunza di San Giorgio e don Franco Puddu di Nostra signora delle Grazie. Per il Cagliari del presente ecco Lapadula e Prati, mentre per quello del ‘69/70 ci sono Tomasini, Brugnera, Reginato, Greatti, Coppola, Falaguerra e Copparoni. Ma tutti sono circondati da appassionati, tifosi che chiedono una foto, un autografo, un abbraccio. C’è anche Tore Ferru, sestese che ricorda bene quei giorni dello scudetto perché allora giocava nella De Martino, la giovanile del Cagliari. «Me lo ricordo bene Gigi e agli allenamenti lo marcavo sempre stretto», racconta, tra un sorriso e una lacrima. C’è l’orgoglio, quello sano, anche nelle parole degli altri giocatori: «abbiamo vinto uno scudetto perché anche voi ci avete sostenuto», dice Tomasini. «Ringrazio Sestu perché ci fa vivere questa emozione così grande», continua Brugnera. E Copparoni riassume: «è stato un momento molto bello, il riscatto del popolo sardo».

Il nuovo piazzale conterà su duecento posti auto, con illuminazione, servizi igienici, panchine, una fontanella e tanti alberi. Potrà ospitare il mercato e i grandi eventi come spettacoli. Ma non è finita qui: «onoreremo Riva con un altro arredo nella piazza. È una promessa», afferma Bullita.