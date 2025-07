Nasce “Passillara Daniela Zedda” 

Per decenni ha raccontato gli scorci, i paesaggi, le testimonianze architettoniche del passato lontano e vicino, i luoghi celebri e identificativi della città a cui era profondamente legata. Lo ha fatto con la sua macchina fotografica, che di istanti ne ha immortalati a migliaia, fino al momento della prematura scomparsa, due anni fa.

Ma il ricordo di Daniela Zedda, una delle più rilevanti fotografe della Sardegna, con un talento riconosciuto ben oltre i confini regionali, continuerà a essere parte integrante di Cagliari.

La targa

La famiglia, gli amici, gli ex colleghi dell’Unione Sarda, ieri mattina al Molo Ichnusa sono stati testimoni del momento in cui la passeggiata dell’Ammiragliato, che conduce fino a Su Siccu, è diventata la “Passillara Daniela Zedda”. Il momento cioè, in cui il figlio Riccardo Spignesi, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna Massimo Deiana, e l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, hanno scoperto la targa che sottolinea come, da ora in poi, quei 520 metri di pontile ricorderanno il lavoro e il modo in cui la professionista vedeva la sua città. Perché la passeggiata a lei dedicata ospiterà una mostra permanente di trenta fotografie, una selezione di scatti tratti dall’opera pubblicata nel 2022 “111 luoghi di Cagliari che devi proprio scoprire”.

La mostra

«La mostra si intitola “La città parlante”, perché quando abbiamo concepito questo progetto con Daniela, ci siamo chiesti cosa avessero da raccontarci questi luoghi», spiega Sergio Benoni, coautore dell’opera. «È stato questo l’approccio umanistico, quasi ritrattistico che Daniela ha adottato nel riprendere la città, questo è il format della mostra: fare in modo che quei posti ci raccontino le storie che ci sono dietro. C’è sempre un personaggio guida, una storia nascosta, un mistero».

I luoghi

Dall’anfiteatro romano al porto, dalla Sella del Diavolo ai tetti del quartiere Marina, e poi l’orto botanico, il colle di Tuvixeddu, la Cattedrale, la Grotta della Vipera, sguardi filtrati dall’obbiettivo e ora stampati su particolari supporti di alluminio, non aggredibili dall’umidità e dalla ruggine, a disposizione dei passanti in una delle più suggestive zone del lungomare. Inquadrando il codice Qr accanto a ogni fotografia, sarà possibile leggere sul proprio smartphone la storia e le curiosità dietro ogni luogo immortalato.

L’affetto della città

«Forse non lo avrebbe voluto, avrebbe detto che non avremmo dovuto fare una cosa del genere», sorride il figlio Riccardo. «Però è la testimonianza dell’affetto e della stima di tutta la città per quello che ha fatto a livello personale e professionale, e come famiglia ne siamo orgogliosi». Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Autorità Portuale e l’associazione Tyche. «L’associazione ci aveva presentato un’istanza per impreziosire la passeggiata con le fotografie. A quel punto ci è venuta l’idea: perché non intitolare a Daniela Zedda l’intero percorso? In questo modo la città riconosce chi le ha dato lustro e con questa mostra la consegna alla storia», racconta il presidente dell’Authority Deiana. Già frequentatissima, la passeggiata così arricchita potrà essere anche un miglior attrattore turistico. «Qui passano migliaia di cagliaritani e turisti», continua Deiana, «e in questo luogo potranno scoprire tanti scorci della città». Grazie a quelle istantanee affisse al muro, che come sottolineato dall’assessora Chiappe, saranno «un ricordo permanente di una donna che ha fatto un pezzettino della storia di Cagliari».

