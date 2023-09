Il gruppo consiliare “Progetto Comune per Cagliari” cambia in “Orizzonte Comune”, confermando come capogruppo Marzia Cilloccu. «Si tratta di un passaggio a sostegno del lavoro iniziato mesi fa con altri amministratori locali», si legge in una nota, «in vista delle prossime elezioni regionali con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutta l’isola la competenza e la passione di importanti esperienze comuni».

