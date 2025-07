Nasce oggi il Cagliari di Fabio Pisacane 

Per ora sono ventinove, ma il numero e la composizione della rosa sono destinati a cambiare prima dell’inizio della stagione. Il mercato non è ancora entrato nel vivo, intanto il nuovo Cagliari di Fabio Pisacane muove i primi passi ad Asseminello dove è in programma una sorta di pre raduno. Oggi a tavola, da domani in campo. Tutti i giocatori e i componenti dello staff tecnico si ritroveranno alla spicciolata nel tardo pomeriggio, non più tardi delle 19, e si tratterranno nel centro sportivo per la cena, poi a casa sino a domani mattina (chi vorrà, potrà comunque alloggiare nella Club House). Il ritiro vero e proprio comincerà a Ponte di Legno, località lombarda al confine con il Trentino Alto Adige dove i rossoblù svolgeranno la preparazione, a partire da domenica sino al 22. Questi due giorni serviranno più che altro per completare l’iter delle visite mediche e svolgere una serie di test atletici propedeutici al lavoro che verrà fatto in alta quota.

I tre senatori

A guidare il gruppo sarà ancora lui, capitan Pavoletti, che si appresta a disputare la nona e ultima stagione con la maglia del Cagliari. E per poterla affrontare nel miglior modo possibile ha rinunciato a buona parte delle vacanze decidendo di farsi operare al ginocchio cinque giorni dopo la fine del campionato, anticipando in questo modo i tempi della fase riabilitativa, nella speranza di rimettersi al passo dei compagni già a Ponte di Legno. Con lui Deiola e Mina, gli altri due “anziani” di un gruppo sempre più verde dopo le partenze di Viola, Augello e Palomino. Anche per il sangavinese sarà il nono anno con la maglia rossoblù (in questo caso intervallato dalle esperienze con Spezia, Parma, Lecce e ancora Spezia). Terza sfida nell’Isola, invece, per il difensore colombiano che ha fatto una scelta (sia professionale che di vita) sotto certi versi inattesa rinnovando il contratto sino al 2028 e rinunciando a proposte magari più allettanti. Lui, però, si aggregherà alla squadra direttamente in Alta Val Camonica.

Al gran debutto

Tre punti di riferimento (uno per reparto) per i più giovani, ma anche per Pisacane, che dei primi due è stato compagno. È indubbiamente lui il più atteso oggi ad Assemini, al debutto in Serie A come allenatore dopo aver guidato per due anni la Primavera. Al suo fianco Murelli, storico vice di Pioli. Ma tutto lo staff è di assoluto livello, così come deve essere per gestire una sfida così insidiosa e intrigante allo stesso tempo. Giulini spera di mettergli a disposizione in tempi ristretti la rosa definitiva, anche se i tempi li detta inevitabilmente il mercato. Pisacane partirà, intanto, con questi ventinove, ai quali potrebbe aggiungersi già stasera Borrelli dopo le visite mediche e la firma su un contratto quadriennale. L’ex Brescia è di fatto il primo volto nuovo, oltre a Idrissi, Veroli e Cavuoti passati, però, per le giovanili rossoblù. Tutti sotto esame come i due gioiellini in uscita dalla Primavera Vinciguerra e Pintus. Convocati per la “tre giorni” ad Asseminello anche i 2006 Sulev, Liteta e Trepy, punti fermi della Primavera che verrà. E oggi ci saranno, soprattutto, Caprile, Adopo e Piccoli, appena riscattati. Giulini ha detto di volerli trattenere, Pisacane ci ha già costruito attorno il suo Cagliari. La grande attesa. La grande sfida.

