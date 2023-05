Nasce nella scuola materna il primo asilo nido del paese 

Via libera al progetto da 103mila euro per la realizzazione di un asilo nido attraverso l’ampliamento della scuola dell’infanzia. La somma è stata messa a disposizione dal Ministero attraverso il Pnrr (il Comune contribuirà con 2289 euro). Interventi che riguardano in particolare il lato sud della struttura di via Aldo Moro.

L’ampliamento previsto è di quaranta metri quadrati «da destinare interamente – si legge nel documento approvato dalla Giunta comunale - alle attività dei bambini come riposo, pasto, igiene, attività ludiche e ricreative". Una nuova aula, insomma, destinata ai bimbi di età compra fr ai 0 e i 36 mesi comunque collegata con la struttura esistente. Per il paese si tratta del primo asilo nido. (g. a.)

