Nasce nella notte l’Inter di Chivu 

Il sipario sta per aprirsi per svelare i piani di Chivu alle prese con un'Inter da “rianimare” dopo la tragica finale di Monaco e l'addio comunque traumatico di Simone Inzaghi. Il nuovo tecnico debutta nella notte tra oggi e domani. Attesa, curiosità, interrogativi accompagnano il debutto americano per il mondiale per club. E forse si vedrà - almeno in parte - se c'è un effetto Chivu e se l'interismo del nuovo allenatore possa essere davvero una medicina che fa guarire.

Difficile ipotizzare rivoluzioni di questi tempi ma probabilmente timidi cambiamenti saranno apportati già dalla prima partita contro il Monterrey al Rose Bowl di Pasadena. Chivu ripartirà sicuramente dall'eredità dell'ex Inzaghi, un classico 3-5-2, e con ogni probabilità dovrà fare a meno degli infortunati Hakan Calhanoglu e di Yann Aurel Bisseck. Il tecnico potrebbe recuperare il regista turco per la seconda partita, mentre il difensore tedesco potrebbe rivedersi nella terza ed ultima gara del girone. Non ci sarà neanche Pio Esposito.Tra i pali Yann Sommer, nella difesa a tre Pavard, Acerbi e Bastoni, a centrocampo Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti Thuram e Lautaro Martinez. Ci saranno Luis Henrique e Sucic e non è escluso un loro impiego sin dal primo minuto per le condizioni non ottimali di molti titolari, compreso Thuram che potrebbe essere rimpiazzato da Sebastiano Esposito. C’è tempo ancora per pensarci su. Chivu sa di non poter sbagliare, in tanti sono scettici sul suo ruolo al timone dell'Inter, più “pares inter pares” che leader carismatico alla Mourinho.

Intanto ieri al mondiale per club il Chelsea ha superato 2-0 il Los Angeles Fc con gol di Pedro Neto e Enzo Fernandez. Vince anche il Botafogo (2-1 al Seattle Sounders), 0-0 tra Palmeiras e Porto.

