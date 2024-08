Nasce “Mediterranea”: gli editori del mondo dei libri si incontrano a Cagliari 

È l’edizione zero, ma ci si augura sia la premessa di una serie longeva. Perché non è cosa da poco che dieci editori, provenienti da tutto il mondo, selezionati su oltre seicento candidature, giungano a Cagliari per parlare di libri, quelli che si pubblicano in Sardegna e nei paesi del Mediterraneo, per tradurli e promuoverli nei propri. Un evento (nel gergo degli addetti ai lavori Publishing Fellowship), che proietta il capoluogo sulla ribalta internazionale e che si terrà alla Mem (via Mameli, 164), da martedì 3 a giovedì 5 settembre.

Ideata e organizzata da Ischire, cooperativa editoriale e casa editrice fondata poco più di un anno fa, oltre agli appuntamenti riservati, “Mediterranea” prevede alcuni incontri aperti al pubblico e una tavola rotonda sul rapporto tra economia e cultura, con autori di narrativa, librai e operatori culturali: Eleonora Carta, Elia Cossu, Cristina Fiori, Luca Foschi, Teresa Porcella, Giuditta Sireus.

Obiettivo

«Il nostro obiettivo», spiega Alessi Schreiber, direttore editoriale dell’evento, «è promuovere la conoscenza e la circolazione della produzione libraria dell’area del bacino del Mediterraneo, valorizzandone le sue specificità letterarie, linguistiche e culturali». L’ambizione del gruppo, (che autofinanzia l’evento «in attesa che le istituzioni ne colgano la portata economica e culturale»), è fare del capoluogo sardo «un publishing hub globale». Approfittando, osserva Ciro Auriemma, (che insieme con Silvia Corbu, Gianmarco Pia, Adelasia Maggi hanno dato vita a Ischire) della posizione baricentrica della Sardegna nel Mare nostrum, su cui si affacciano tre continenti, ventidue paesi e 550 milioni di persone.

I protagonisti

Alla tre giorni, allestita in collaborazione con l’Università di Cagliari, partecipano alcune delle più prestigiose sigle editoriali: Gruppo Planeta (Messico), Austin Macauley Publishers (Turchia), Hanser Verlag (Germania), Il Maestrale (Italia), Intelekti (Georgia), Penguin Random House (Colombia), Einaudi (Italia), Laguna (Serbia), Al-Arabi (Egitto) Altamarea Ediciones (Spagna). Una «presenza equilibrata» di grandi e piccoli editori, che negozieranno accordi di cessione di diritti editoriali, e non solo. «Gli editori», prosegue Schrieber, «avranno l’opportunità di presentare e scoprire le novità editoriali, i cataloghi e i progetti, nonché di stabilire contatti e relazioni professionali. Il programma offrirà inoltre, momenti di formazione, networking e visite culturali, al fine di arricchire l’esperienza dei partecipanti e favorire lo scambio di buone pratiche».

Mercato

Dal punto di vista del mercato dei libri, «enormi» sono le potenzialità dell’area mediterranea, secondo Schreiber che ha un vero e proprio talento nell’individuare manoscritti di successo in giro per il mondo: è una sua scoperta “La parola che resta” di Stenio Gardel, vincitore del National Book Award 2023 - Translated Literature. Sia per l’interesse via via più ampio verso le opere in lingua araba, sia per la massiccia alfabetizzazione del Maghreb, le opportunità di crescita editoriale in questa parte del mondo possono essere intercettate in maniera più efficace anche attraverso eventi come il Publishing Fellowship. Incontri di questo tipo si realizzano da una quindicina d’anni, perlopiù all’interno delle fiere del libro, ma questo dedicato al Mediterraneo è il primo e unico.

