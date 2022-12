Nasce l’ufficio per il benessere animale 

Con delibera di Giunta è stato istituito l’ufficio per il Benessere animale, all’interno del settore Polizia locale. Tra gli obiettivi, lotta al randagismo e cura delle colonie feline.

Una novità fortemente voluta dall’assessora all’Ambiente Paola Piroddi e dalla consigliera comunale Manuela Ambu. «Rientra in un ampio progetto pilota, primo in Sardegna, che, con la collaborazione tra gli assessorati Pubblica Istruzione, Politiche sociali e Cultura, consentirà di sostenere le famiglie e portare avanti attività di sensibilizzazione nelle scuole e nel territorio», spiega Piroddi. «L’ufficio attuerà azioni di lotta al randagismo che non siano la mera microchippatura. L'attenzione sarà rivolta anche ai tantissimi gatti presenti nel territorio, che vanno sterilizzati e seguiti adeguatamente».

Gli interventi

Questi gli interventi principali: incentivazione all’adozione dei circa 65 cani del canile convenzionato Shardana, tramite la fornitura alle famiglie di servizi come le cure veterinarie e il cibo; promozione dell'adozione dei gatti che spesso vengono accolti in canile, e la verifica delle colonie registrate in collaborazione con le associazioni di volontariato, le gattare e i gattari; sensibilizzazione dei cittadini, in particolare bambini e ragazzi, contro l'abbandono e il maltrattamento degli animali, in collaborazione con il volontariato e la scuola.

La delibera di Giunta demanda al comandante della polizia locale Massimiliano Zurru la predisposizione delle determine necessarie per l’organizzazione dell’ufficio. «Lo ringrazio infinitamente per la collaborazione costante» prosegue Piroddi, « e sono grata al sindaco Tomaso Locci per aver accolto con entusiasmo la proposta e alla Leida, l’associazione presieduta da Anna Rita Salaris con cui collaboro da anni e che ci sta supportando anche in questo percorso». Ci sarà anche una banca data sugli animali persi e su quelli ritrovati, fa sapere il sindaco Locci: «Vogliamo diffondere la cultura dei diritti degli animali», commenta il primo cittadino. «Crediamo che anche gli amici a quattro zampe debbano avere un loro riconoscimento e che si debbano aiutare le famiglie che decidono di averli con sé. Un grazie all’assessora, alla consigliera Ambu e alla maggioranza. Porteremo in Consiglio comunale il regolamento del Benessere animale». Locci ricorda infine che per la vigilia di Capodanno sono previsti fuochi artificiali silenziosi.