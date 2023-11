Nasce lo sportello pubblico per rilanciare l’agricoltura 

Un nuovo ufficio pubblico dedicato all’agricoltura, verrà inaugurato oggi a Villamassargia (alle 10.30 a casa Fenu) tramite l’apertura dello “Sportello di sviluppo del sistema rurale e opportunità di crescita”. Si tratta dell’unico sportello che verrà attivato nel Sulcis Iglesiente e di uno dei nove finanziati dalla Regione.

La gestione sarà in capo all’Anci Sardegna per un progetto che verrà portato avanti in collaborazione con l’Unione dei Comuni “Metalla e il Mare” e opererà a livello territoriale per svolgere attività di animazione, formazione e sviluppo di reti nel settore. L’iniziativa, portata avanti dall’assessorato regionale all’Agricoltura in convenzione con l’Anci, è correlata a quella della “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”: l’obiettivo è cementare accordi tra tutte le parti in causa del settore (agricoltori, comitati per le biodiversità, scuole, centri di ricerca) per costruire le Comunità di tutela della biodiversità agraria e della cultura e qualità alimentare.

L’evento prevede gli interventi della sindaca Debora Porrà, del direttore dell’Anci Sardegna Daniela Sitzia, di Federica Romano (coordinatrice di Programma Cattedra Unesco), Enrico Lancellotti (vice presidente associazioni Tartufai della Sardegna) e di Dina Porazzini, esperto Anci e Innovation Broker. Al termine dibattito con gli stakeholder del territorio. (s. f.)

