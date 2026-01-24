VaiOnline
Santadi.
25 gennaio 2026 alle 00:24

Nasce l’ecomuseo interattivo del parco di Gutturu Mannu 

Nasce l’ecomuseo interattivo storico-archeologico del parco di Gutturu Mannu. Tutte le attrazioni più importanti potranno essere raggiunte con un clic dai visitatori che non possono fisicamente visitare i siti di maggiore interesse dell’area protetta compresa tra i territori di Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada

Il progetto è stato realizzato da un pool di esperti con la collaborazione della Soprintendenza archeologica di Cagliari e Oristano e l’Archivio di Stato di Cagliari.

Tramite la piattaforma web (https://ecomuseogutturumannu.it/) si potranno esplorare tramite mappe, testi e immagini i tesori presenti sul territorio. Ci sarà anche una postazione interattiva allestita presso l’infopoint di Pantaleo, porta del Parco nel Comune di Santadi. «Non puntiamo esclusivamente alle conservazione di questo immenso patrimonio, - spiega Walter Cabasino, sindaco di Pula e presidente del parco - ma vogliamo anche far conoscere tutte le sue attrazioni». Massimo Impera, sindaco di Santadi, ha voluto sottolineare che «attraverso operazioni simili è possibile aprire le porte d’accesso del parco e mostrare tutte le opportunità che questo territorio è capace di offrire». Per Beniamino Garau, sindaco di Capoterra, «sono tanti i luoghi di interesse da ammirare nel nostro territorio. Il progetto di digitalizzazione ci permetterà di compiere un passo in avanti verso l’apertura di un Ecomuseo vero e proprio». Una sorta di grimaldello per raggiungere una valorizzazione più completa del parco, come ha rimarcato Angelo Dessì, sindaco di Sarroch: «Il prossimo passo – ha aggiunto – sarà quello di lavorare al miglioramento della viabilità in modo da permettere anche fisicamente al pubblico di ammirare questo immenso patrimonio».

