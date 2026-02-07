Nasce l’associazione Pierluigi Ibba 

A quasi un anno dalla sua scomparsa, che ha lasciato un vuoto profondo in città, nasce l’associazione culturale Pierluigi Ibba.

A volerla sono stati i suoi familiari per continuare nell’opera di Ibba, impegnato nel conservare e tramandare le tradizioni. Fu uno dei soci fondatori del teatro amatoriale Sacro Cuore e poi obriere di San Giovanni, del Santissimo, di Sant’Elia e avrebbe dovuto anche organizzare la festa di Sant’Efisio prima che una malattia se lo portasse via a 66 anni. Fu anche presidente della festa di Sant’Elena.

Nel giorno del suo compleanno lo scorso marzo, è stato pubblicato postumo il suo libro “Fillu de una sposa storrada”, che racconta della sua vita, concentrandosi soprattutto sulla sua infanzia.

«Il nostro più grande desiderio», spiega la figlia Michela Ibba, «è portare avanti quello che faceva papà e a cui teneva tantissimo. Per questo abbiamo creato un’associazione culturale in suo nome. La prima uscita dell’associazione sarà con il carro del Carnevale e poi tante altre cose arriveranno».

Intanto Gigi Ibba sarà ricordato in una messa celebrata il 10 febbraio alle 18 nella basilica di Sant’Elena. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA