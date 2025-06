Nasce l’associazione fix’e anima, occhio attento alle dinamiche di genere  

A Elini nasce l’associazione di promozione sociale Fix'e anima. «Il nome richiama la tradizionale pratica sarda (e non solo) che vede un bambino sotto la cura di una famiglia diversa dal nucleo genitoriale di sangue», spiega Michela Pili, la presidente. L’associazione, ne fanno parte in otto, svilupperà attività di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, sensibilizzazione e promozione dei diritti umani, con riguardo alle dinamiche di genere. Il team di Fix’e anima intende coinvolgere la comunità tutta, in particolare le istituzioni scolastiche: a tal proposito è già pronto un laboratorio didattico incentrato sulle discriminazioni di genere in ambito Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) e di come queste condizionino le scelte scolastiche e professionali. «Lavoriamo su progettualità - dice Pili - progettualità pensate nel rispetto del nostro contesto territoriale, Vogliamo creare una rete cooperativa e dinamiche sociali che siano motore di crescita e benessere».

