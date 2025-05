Nasce l’asilo nido intercomunale  

Sono tante le famiglie che per far frequentare l’asilo nido ai propri figli devono raggiungere Oristano. Per i residenti a Riola Sardo, Zeddiani e Baratili San Pietro è pronta una svolta: entro il 2026 sarà inaugurato il primo asilo nido.

La novità

I tre Comuni tempo fa si sono uniti per chiedere un finanziamento. Richiesta accettata e dalla Regione sono in arrivo 480mila euro per la riconversione dell’ex scuola dell’infanzia di via Montessori. Struttura che attualmente ospita la croce rossa. «Si tratta di fondi Pnrr - spiega il sindaco di Riola, Lorenzo Pinna - Il bando prevedeva l’individuazione di un Comune capofila e il nostro è stato scelto perché in paese è presente una struttura da poter trasformare senza troppe difficoltà in asilo nido».

Il progetto

L’edificio potrà ospitare 18 bambini da 0 a 3 anni. «Era inutile chiedere un finanziamento per la realizzazione di un nido in ogni paese, i numeri non erano abbastanza e così ci siamo uniti - spiega Pinna -Sarà un servizio aggiuntivo che completerà l’offerta delle strutture scolastiche già presenti o in fase di costruzione, garantendo un percorso educativo completo per tutte le fasce d’età». Verrà data la precedenza ai bambini dei tre paesi, poi, se ci sarà la disponibilità anche agli altri. Gli uffici comunali ora inizieranno la progettazione, poi la gara d'appalto per i lavori. «Non possiamo perdere tempo, l’opera deve essere completata entro il 2026 -aggiunge – Inoltre voglio precisare che i volontari delle Croce rossa non saranno sfrattati. L'edificio è grande e resterà spazio anche per loro».

I partner

«Si tratta di un importante risultato per tutte quelle famiglie oggi costrette a raggiungere Oristano o Nurachi - spiega il sindaco di Zeddiani, Claudio Pinna – e per quelle che dal prossimo anno dovranno mandare i bambini al nido». Soddisfazione anche da parte del vicesindaco di Baratili Giannantonio Madau: «Non solo si tratta di un servizio richiesto da tempo, ma è importante anche che tre Comuni abbiano deciso di unirsi per il bene della comunità. La strada da seguire è questa». Madau aggiunge: «Il nido si trova a Riola ma la distanza tra i paesi è brevissima. Sarà un modo anche per attrarre nuovi residenti e aiutare le giovani coppie che pensano di mettere su famiglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA