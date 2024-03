Nasce l’artigianato artistico Igt 

I pregiati tappeti di Samugheo, i coltelli di Pattada e le ceramiche di Galtellì. Ma anche il vetro di Murano, il marmo di Carrara e i ricami di Madera. Ad accomunarli, oltre alla loro unicità, è la forte connessione con il territorio di origine e, da qualche mese, anche il nuovo Regolamento europeo che istituisce le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali rinomati a livello locale.

Un’opportunità straordinaria per il comparto che, così come già accade da anni per vini e prodotti agroalimentari, vede tutelate le sue eccellenze anche al di fuori dei confini nazionali.

La svolta

C’è tempo fino al 1 dicembre 2025 per prepararsi alla piena applicazione del nuovo sistema e la Sardegna non vuole farsi trovare impreparata all’appuntamento, ma soprattutto vuole dire la sua per evitare di ritrovarsi a subire passivamente decisioni calate dall’alto. A Mogoro, patria dell’artigianato tessile, Comune e Sardegna ricerche hanno organizzato il primo di una serie di incontri per fare chiarezza sulla modifiche introdotte dalla nuova normativa. All’appello hanno risposto una cinquantina di operatori del settore provenienti da tutta l’Isola.

«Il regolamento, nei suoi 73 articoli, - hanno spiegato gli avvocati Astrid Wiedersich Avena ed Emanuele Montelione, richiamando i lavori del Parlamento europeo - armonizzerà la protezione di prodotti industriali e artigianali europei pregiati, come la porcellana di Limoges, la coltelleria di Solingen e i nostri stessi manufatti artistici tradizionali. Con questa importante riforma, ci sarà una protezione unificata dei prodotti artigianali e industriali a livello Ue, con una registrazione unica per l'intero territorio dell'Unione europea». Un decisivo passo avanti per i produttori che finora, per contrastare le infrazioni, dovevano registrare l'indicazione geografica, laddove disponibile, in ciascuno Stato membro dell'Ue: ora sarà sufficiente un’unica iscrizione per potersi affacciare sul mercato dei 27 Stati membri della Comunità europea. L’iter prevede due step: la richiesta deve essere presentata alle autorità designate degli Stati membri che a loro volta trasmettono all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) le domande ritenute idonee per un’ulteriore valutazione. Un logo riconoscibile sui manufatti indicherà le denominazioni a indicazione geografica protetta.

Valorizzazione

L'incontro di Mogoro segna l'inizio di un percorso fondamentale per l'artigianato isolano, che vede nel regolamento un trampolino di lancio per la valorizzazione e la protezione delle sue preziose tradizioni. «Siamo tra i primi ad avviare un lavoro che certamente ci porterà lontani e dunque siamo pronti a discuterne nel tavolo del confronto istituzionale non appena ci saranno i nuovi interlocutori politici», ha commentato il sindaco Donato Cau. Per l’assessore comunale alle Attività produttive, Francesco Serrenti, è fondamentale coinvolgere attivamente gli operatori del settore nel processo decisionale. «Gettiamo le basi per la stesura di un disciplinare che esalti, tuteli e valorizzi le specificità sarde e non sia impostato su alcune note produzioni del Nord Italia».

RIPRODUZIONE RISERVATA