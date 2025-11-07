VaiOnline
Terza categoria.
08 novembre 2025 alle 00:28

Nasce l’Armungia 2005: ci divertiremo 

Armungia. Dopo anni di silenzio calcistico, il pallone torna a rotolare ad Armungia. Nasce l’“Armungia A.S.D. 2005”, società sportiva che segna il ritorno del calcio nel piccolo centro del Gerrei. Un progetto frutto dell’impegno e dell’entusiasmo di un gruppo di giovani del paese, decisi a riportare questa importante tradizione sportiva nella loro comunità.

L’assenza prolungata della squadra era dovuta a diverse difficoltà, tra cui gli effetti della pandemia e lo spopolamento che ha colpito duramente Armungia, oggi abitata da appena 400 persone. Ma la voglia di rinascere ha avuto la meglio: grazie alla determinazione dei promotori e al sostegno dell’amministrazione comunale, il calcio torna protagonista in un impianto moderno, con un campo sintetico tra i migliori della zona. «Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale – sottolineano i dirigenti – che ci ha messo a disposizione una struttura di altissima qualità, consentendoci di ripartire nelle migliori condizioni possibili».

La società è guidata dal presidente Andrea Garau, affiancato dal vice Davide Mascia, dai consiglieri Gianfranco Mascia e Cristian Piga, e dai dirigenti accompagnatori Carlo Deplano, Mario Melis e Fabio Serra. La squadra, affidata al tecnico Mino Saponaro, parteciperà al prossimo campionato di Terza Categoria. La rosa è composta da un mix di giovani talenti del Sarrabus-Gerrei e ragazzi del paese, desiderosi di divertirsi ma anche di costruire qualcosa di importante, magari ripercorrendo i fasti del passato, quando Armungia arrivò fino alla Seconda. Tra i protagonisti di questa nuova avventura figurano i portieri Nicolas Ghiani ed Emanuele Carta; i difensori Marcello Congiu, Alex e Omar Lecca, Emiliano Erriu, Enzo Ibba, Federico Anedda, Roberto Marcis, Antonio Carta e Federico Dessì; i centrocampisti Gianfranco Mascia, Fabio Siddi, Alessandro Padiglia, Davide Congiu, Alessio Coni, Tore Mascia, Luigi Melis, Daniele e Thomas Dessì, Cristian Piga, Cristian Vargiolu e Raffaele Cortazzo; e gli attaccanti Enzo Pili, Emanuele Piga, Francesco Siddi, Cristian Bolacchi, Federico Cardia, Alessandro Lussu e Antonio Cannas.

Un gruppo unito, una comunità che ritrova la propria squadra e un campo che torna a essere punto di aggregazione e orgoglio: ad Armungia, il calcio è di nuovo di casa. (a.s.)

