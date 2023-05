Nasce l’area camper, ospiterà anche i pullman dell’Arst 

L’amministrazione comunale da tempo ha avviato interventi volti alla valorizzazione dell’ambiente naturale, del paesaggio e del patrimonio archeologico ma finalizzati anche alla promozione turistica. Su questa linea il Comune ha partecipato al bando della Regione, assessorato al Turismo, per la realizzazione di un’area sosta per i camper. Già approvato in Giunta lo studio di fattibilità tecnica ed economica. Il valore stimato dell’opera è di centomila euro, cofinanziata al 50 per cento dal Comune.

La vasta zona di Is Argiolas è stata individuata per la realizzazione dell’area camper ma c’è di più. Nella stessa località verranno realizzati anche i parcheggi per i quattro pullman dell’Arst che fanno capolinea in paese. «Per il momento ho previsto di realizzare tre stalli di sosta, tutti adeguati a persone con disabilità motoria o sensoriale - spiega il primo cittadino - dotati di colonnine per la ricarica elettrica, con annesso impianto fotovoltaico a terra e illuminazione a led, completamente ecosostenibili, sia nella pavimentazione sia nelle barriere arboree create per la privacy degli ospiti, ovviamente dotate di tutti i servizi connessi». L’area si trova all’interno dell’abitato è recintata, illuminata e videosorvegliata, quindi sicura. Spazi e servizi ottimizzati e multifunzionali.

L’Arst avrà a disposizione anche un locale da adibire a ufficio e un servizio igienico. Il sito è ancora sterrato ma verrà asfaltato. La settimana prossima è previsto un sopralluogo con i responsabili dell’azienda di trasporti per verificare quanta superficie occorra per le manovre e il deposito degli autobus.