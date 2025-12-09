VaiOnline
L’iniziativa.
10 dicembre 2025 alle 00:24

Nasce l’archivio fotografico di Parnicich 

Creare un archivio con gli scatti di Achille Parnicich, primo fotografo oristanese. È il progetto della Fondazione Oristano ispirato alla recente mostra “Sa posa a s’antiga”, che ha proposto un viaggio nella memoria attraverso abiti tradizionali dell’Ottocento e dei primi del Novecento, accompagnati dagli scatti del fotografo oristanese Stefano Orrù.

La mostra di Orrù ha acceso i riflettori sul patrimonio iconografico della città. «Proprio da questa esperienza nasce l’intento della Fondazione Oristano di raccogliere e valorizzare gli scatti realizzati da Parnicich, con l’obiettivo di costituire un archivio fotografico a lui dedicato – spiega il presidente Carlo Cuccu – Un progetto culturale che mira a recuperare le testimonianze di un’epoca cruciale per la città, segnata da profondi cambiamenti politico-sociali, trasformazioni urbane e dall’emergere di figure significative nella storia oristanese. Rivolgiamo un invito agli oristanesi (e non solo) a contribuire mettendo a disposizione gli antichi scatti appartenenti alle proprie famiglie e firmati da Parnicich».

Le fotografie possono essere consegnate al Centro di documentazione della Sartiglia in via Eleonora oppure nella Piccola bottega fotografica di Stefano Orrù, in via Crispi 30. «La digitalizzazione richiederà solo pochi secondi e gli originali saranno immediatamente restituiti ai proprietari» conclude.

