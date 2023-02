Nasce l’app anti bulli, i ragazzi delle quinte coinvolti nel progetto 

L’emozione non poteva mancare perché gli studenti del liceo classico e delle scienze sociali Motzo, sono stati i primi a sperimentare l’app contro il bullismo. È stata presentata ieri nella sede dell’istituto in viale Colombo l’app Bully Buster, messa a punto dai ricercatori degli atenei di Cagliari, Napoli, Foggia e Bari che dopo il test effettuato in una scuola primaria di Avellino, è approdata nell’Isola appunto nel liceo quartese.

«È stata un’esperienza interessante» dice il dirigente scolastico del liceo Motzo Massimo Mocci, «i ragazzi hanno contribuito a questo progetto di ricerca. Bisogna ribadire però che non è una app attiva, non funziona ancora. Le quattro università coinvolte stanno programmando un prototipo. Per renderla più efficace possibile serviva acquisire dati da un gruppo di ragazzi, tutti di quinta e tutti maggiorenni, che hanno compilato un questionario, per capire se la percezione dei ricercatori nei confronti del bullismo è la stessa che hanno i ragazzi. Di certo quando l’app sarà operativa potrebbe dare una mano a chi è a rischio».

Usare l’app sarà molto semplice. Basterà scaricarla nel cellulare per segnalare comportamenti, frasi, video, foto, interventi in chat o altro che possano essere ricondotti, con verifiche di diverso livello, ad azioni di bullismo o cyberbullismo. Le segnalazioni potranno poi essere monitorate sui singoli dispositivi e elaborate da un sistema di intelligenza artificiale in grado di allertare le famiglie, le autorità scolastiche e, nel caso, anche le forze dell’ordine.

