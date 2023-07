Nasce l’Academy Nobento,  polo di formazione per i giovani 

Una scuola per i giovani che vorrebbero accedere al mondo del lavoro subito dopo il diploma, avendo però acquisito competenze specifiche. È lo scopo della Academy Nobento, il centro di formazione accreditato dalla Regione sorto nell’area industriale di San Marco, all’interno dello stabilimento dell’azienda di infissi che dal 2014 sta incrementando fatturati e assumendo maestranze. Un progetto voluto dall’amministratore unico Andrea Alessandrini, che è stato illustrato ieri alla presenza del sindaco Mario Conoci e di diverse autorità del territorio. «Un’azienda non si misura solo dal fatturato ma da tutti quei progetti che mette in atto per valorizzare il territorio che la ospita, – ha spiegato Alessandrini - Nobento ha scelto di portare avanti un modus operandi basato sulla responsabilità sociale che ha come obiettivo diffondere cultura, restituire al territorio, offrire uno spazio formativo aperto a tutti e ad ogni settore». Saranno proposti corsi gratuiti non solo legati alle esigenze professionali della Nobento, «ma anche alla formazione di competenze più ampie», ha aggiunto il responsabile dell’Academy, Giampietro Moro. Il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, l’assessora regionale al Lavoro, Ada Lai e la sua predecessora, Alessandra Zedda, hanno voluto inviare i loro personali auguri per il battesimo del progetto formativo che prenderà il via a settembre con un ricco calendario di corsi che spaziano dalla fotografia, al giornalismo, fino alla lavorazione del vetro.

