Nasce la zona industriale-commerciale 

Il cartello con l’indicazione “zona industriale” è lì da oltre dieci anni, al centro della rotatoria tra Olia Speciosa e Camisa, a pochi chilometri da Costa Rei e a ridosso dello svincolo con la 125 Var. Adesso i lavori per trasformare quell’area nella prima grande zona industriale, artigianale e commerciale dell’intero Sarrabus, stanno per iniziare. A disposizione – il progetto esecutivo è appena stato approvato dalla Giunta comunale – ci sono un milione e 300mila euro: 1,2 milioni circa dalla Regione, il resto dal Comune. «Finalmente – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni – possiamo dotarci di un'area che è strategica dal punto di vista geografico e che sarà in grado di creare economia e nuovi posti di lavoro»: secondo il primo cittadino «diventerà uno snodo commerciale del sud-est, a soli 500 metri dallo svincolo della nuova strada 125 e a metà strada tra Cagliari e l’Ogliastra».

«Pronta nel 2026»

Circa una ventina i lotti a disposizione per altrettante attività, comprese quelle commerciali: «Rispetto al progetto inziale – aggiunge il primo cittadino – c’è stata una leggera rimodulazione dei lotti. Abbiamo dovuto risolvere qualche problematica legata al rischio idrogeologico, adesso è tutto ok. Nei prossimi due mesi completeremo le procedure di esproprio di alcuni terreni, in accordo con i proprietari. Poi realizzeremo le opere di urbanizzazione primaria al servizio, appunto, del piano degli insediamenti produttivi che potrebbe vedere la luce già nel 2026». Entro l’estate, insomma, sarà completata la rete fognaria e idrica, l’impianto di illuminazione, le strade e i parcheggi.

Tipologie d’impresa

Nell’area potrebbero trovare spazio diverse tipologie d’impresa, dalla nautica alla lavorazione del legno ma anche «tutte quelle attività – dice ancora Murgioni – che ancora non ci sono sul nostro territorio o che magari ci sono e desiderano ampliarsi. Le attività commerciali presenti a Camisa, ad esempio, potrebbero beneficiare di questi spazi organizzati per svilupparsi sempre di più». L’interesse, in ogni caso, è alto: «Non abbiamo ancora idea – conclude – di quante domande riceveremo, di certo gli imprenditori qui troveranno un spazio idoneo per qualsiasi attività con collegamenti rapidi con Cagliari, l’Ogliastra e l’intera costa sud orientale» Lo sviluppo della zona industriale-commerciale in futuro potrebbe portare al congiungimento delle borgate di Olia Speciosa e Camisa.

