Nasce la strada attesa da 25 anni 

Una nuova strada, fra via Italia e via Cecoslovacchia, che di fatto servirà da collegamento fra i quartieri di Pitz’e Serra e Quartello.

Un intervento di cui si parla da anni, atteso dagli stessi residenti dei due rioni, che finalmente diventerà realtà grazie ai fondi inseriti nell’ultima finanziaria varata dalla Regione: 600mila euro dedicati alla nuova viabilità cittadina, insieme ad altri 100mila euro destinati alla promozione turistica della città.

L’incompiuta

Sulle carte della pianificazione urbanistica del territorio la lingua d’asfalto che unisce via Italia e via Cecoslovacchia esiste da decenni, ma di fatto non è stata mai realizzata. Ora sembra arrivata la svolta con le risorse regionali appena stanziate. «Una somma importante che ci consentirà di completare la viabilità cittadina fra i quartieri di Pitz’e Serra e di Quartello», il commento del sindaco Graziano Milia, «un’incompiuta che ci trasciniamo da più di 25 anni. Si tratta infatti di un intervento previsto dal piano urbanistico comunale che in tutti questi anni è rimasto però lettera morta».

Dialogo coi residenti

Intervento che ora andrà discusso anche con i residenti dei due rioni a ridosso della 554. «La nostra intenzione non è di certo quella di realizzare una strada a scorrimento veloce, anzi, tutt’altro: vogliamo rendere ancora più vivibile Quartello così come Pitz’e Serra, per questo coinvolgeremo con un percorso partecipativo i residenti e verificheremo le loro osservazioni», assicura il sindaco. «Ma c’è già la certezza che sarà una via urbana, e prevederemo anche tutta una serie di provvedimenti che consentiranno di contenere la velocità e la percorribilità in quella strada».

Poi i ringraziamenti al consigliere regionale Roberto Caredda - che ha presentato gli emendamenti inseriti nella manovra finanziaria - «per il suo impegno nel rappresentare il nostro territorio, al di là delle posizioni politiche», le parole di Milia.

Il progetto

Le risorse stanziate dalla Regione serviranno per progettare e realizzare la nuova strada, probabilmente con un cofinanziamento del Comune.

«Finalmente potrà essere realizzato il nuovo tratto viario che andrà a snellire il traffico cittadino offrendo una maggiore fluidità anche del trasporto pubblico locale, nonché avvicinare due grandi quartieri che negli ultimi decenni hanno avuto un notevole sviluppo demografico», sottolinea il consigliere comunale di centrodestra Francesco Caredda. «Credo anche che la realizzazione di questa strada urbana potrebbe essere l'occasione per valorizzare una nuova area della città», propone, «con la creazione di nuovi servizi e magari anche un nuovo polmone verde nella zona limitrofa. Ma di questo avremo modo in commissione ed in Consiglio comunale di discutere del piano di sviluppo ora ci godiamo questo bel risultato raggiunto».

Gli altri fondi

Finanziamento che si aggiunge ai 100mila euro - sempre fondi inseriti nella finanziaria regionale e destinati alla città - per la realizzazione di attività di promozione turistica, valorizzazione del territorio comunale e dei beni culturali presenti in città.

© Riproduzione riservata