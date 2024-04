Nasce la “Scuola civica di storia”. Il sì, con l’approvazione del regolamento, arriverà oggi – salvo sorprese – in Consiglio comunale.

La sede sarà alla Mediateca del Mediterraneo ma i corsi si potranno tenere in altre sedi che saranno individuate da un comitato scientifico da individuare, che sceglierà anche il contenuto dei corsi, gli ambiti disciplinari e i docenti, che lavoreranno a titolo gratuito.

L’idea nasce dalla commissione Cultura, che l’ha proposta allo scopo di “favorire una conoscenza documentata e su basi critiche, delle vicende che riguardano la città”. Tra le finalità, come si legge nella delibera, c’è “l’adozione di un metodo teso a favorire un apprendimento attivo e critico della disciplina evitando di considerare la storia come una “ricostruzione conclusa” del passato; l’integrazione delle fonti documentali con fonti iconografiche, letture storiografiche e testimonianze per dare la consapevolezza della complessità e problematicità del sapere storico e sollecitare un apprendimento non passivo; il confronto fra ipotesi e prospettive diverse e la riflessione problematica che dovranno assumere un valore formativo rilevante a prescindere dall’ambito e dal contenuto cui si applica; la conoscenza del quadro d’insieme quale irrinunciabile base di partenza e presupposto indispensabile per comprendere un fatto storico.

