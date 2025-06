Nasce la rete mondiale delle Zone Blu 

Obiettivo: creare una rete tra le cinque Blue Zones del pianeta. L’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu – nell’ambito dell’Expo di Osaka, in Giappone – è stato ricevuto dal governatore della Prefettura di Okinawa, Denny Tamaki.

Oggetto dell’incontro è stata la possibilità di costituire una rete fra le cinque Zone blu, quelle cioè dove c’è la più elevata concentrazione di centenari (Okinawa, Sardegna, Ikaria in Grecia, Nicoya in Costa Rica e Loma Linda in California) finalizzata a creare un nuovo prodotto turistico globale, con un marchio riconoscibile e un sito web dedicato.

La giornata

Nel corso della giornata, la delegazione guidata dall’assessore Cuccureddu è stata ricevuta anche da altri rappresentanti della politica e delle imprese, e tutti hanno sposato con entusiasmo l’idea di sottoscrivere in Sardegna, tra 12 e 18 mesi, un protocollo finalizzato alla costituzione e valorizzazione in chiave turistica delle cinque aree. Le caratteristiche comuni includono stili di vita attivi, diete sane, forti legami sociali e una vita caratterizzata da un forte senso di comunità. In Sardegna si stima che ci siano circa 20 centenari ogni 100.000 abitanti, uno dei tassi più alti al mondo.

Tradizioni e cultura

Nella terza giornata della Settimana della Sardegna all'Expo universale di Osaka, è stato presentato “Casa Sardegna”, progetto promosso dalla Regione e coordinato dal Centro regionale di programmazione (Crp) assieme a 15 Gruppi di azione locale (Gal). «Siamo qui per mostrare i nostri saperi e i nostri sapori», ha detto il vicepresidente della Giunta e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni. «Come il Giappone, anche noi siamo un’Isola e abbiamo tradizioni millenarie racchiuse nel carnevale. Far conoscere gioielli come le maschere di Mamoiada o Ottana, assieme alla degustazione dei nostri vini e prodotti tipici è il modo migliore per attirare turisti e investimenti dal Giappone e da tutto il mondo: vi aspettiamo in Sardegna», ha concluso Meloni.

In vetrina, oltre all’agroalimentare, le pietre sonore di Pinuccio Sciola, la musica di tradizione orale e i suoi strumenti: canto a tenore e launeddas. E ancora le maschere del carnevale di Ottana, i fili e gli intrecci di Maria Lai, le domus de janas, candidate all’inserimento nelle liste del Patrimonio Mondiale Unesco, i Giganti di Mont’e Prama.

