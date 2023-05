Nasce la rete di assistenza e supporto alle vittime di reati 

Anche Quartu aderisce alla “famiglia” Dafne, la rete nazionale dei servizi per l’assistenza alle vittime di reato - promossa dall’associazione Mediatori Insieme - e firma il protocollo d’intesa con una serie di altri Comuni sardi, insieme a enti e diverse istituzioni dell’Isola.

L’obiettivo - così come previsto dalla direttiva europea - è quello di «sostenere tutti gli interventi utili a favorire la promozione e realizzazione di attività idonee a costituire una rete per garantire il diritto all’ascolto, all’accoglienza, al supporto psicologico, alla consulenza sui diritti e all’orientamento delle vittime di reato, nonché l’opportunità di accedere a percorsi di mediazione quando le vittime ne facciano richiesta».

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il protocollo d’intesa con l’ingresso nella Rete Dafne Sardegna. In prima linea l’assessorato alle Politiche sociali del Comune che di fatto «si impegna a favorire la realizzazione di una rete per l’ascolto ed il supporto alle vittime di reato attraverso la destinazione al progetto di un operatore sociale che interfacciandosi con i diversi operatori della rete garantisca un orientamento ai diversi servizi del territorio». Ma anche la partecipazione ad attività di sensibilizzazione in città - incontri, convegni, laboratori - «preventivamente concordate all’interno del comitato tecnico, finalizzate alla conoscenza della rete e ad un suo ampliamento, perché ogni persona vittima di reato» - viene spiegato nel protocollo d’intesa - «possa essere informata ed indirizzata per ricevere accoglienza, ascolto e supporto».

RIPRODUZIONE RISERVATA