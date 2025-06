Nasce la Pro Loco Giovani con 60 ragazzi 

Un vento nuovo e fresco che fa ben sperare. A Tertenia nasce la Pro Loco giovani: un gruppo di ragazzi e ragazze motivati pronti a mettersi a disposizione per il loro paese. Sono circa sessanta, l'età va dai 16 ai 30 anni. Affianca la già attiva Pro Loco locale di cui è parte integrante, lavora in sinergia, ma ha la sua autonomia. «Questo progetto nasce con la voglia di dedicare del tempo al nostro paese, e di essere parte attiva nell’organizzazione degli eventi – spiega il presidente Nicola Doneddu, 20 anni - Creare qualcosa che tenga noi giovani impegnati anche dal punto di vista sociale, e iniziare a capire le diverse dinamiche anche burocratiche in modo da garantire un cambio generazionale per la Pro Loco. Ci dà la possibilità di esporre i nostri punti di vista, le nostre idee, crescere e formarci a stretto contatto col gruppo dei volontari adulti e di esperienza che da anni porta avanti la nostra Pro Loco». L'iniziativa nasce sulla spinta della presidente della Pro Loco Tertenia, Luana Piroddi che, qualche mese fa, subito dopo la sua elezione aveva rivolto un appello ai suoi compaesani e in particolare ai giovani di unirsi. E in tanti hanno risposto all'appello. E sono già pronti con una serie di eventi: si parte il 22 giugno con una giornata ecologica in paese, seguirà il Sarrala Beer Festival il 19 luglio e il 16 agosto The Day After, uno schiuma party.

RIPRODUZIONE RISERVATA