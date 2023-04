Nasce la piazza dei Campioni d’Italia 

Poi via ai ricordi: «Bobo era un amico, ci frequentavamo molto fuori dal campo, un grande campione di sport e di vita; una persona eccezionale, essendo cristiano sarà certamente in paradiso», ha raccontato Tomasini. Mentre per Reginato, «era la spalla migliore, con lui me la sono davvero goduta». Il trio di glorie della squadra ha poi ricordato il record ancora imbattuto delle reti subite, appena undici, senza far mancare qualche consiglio ai giovani Mancosu e Deiola: «Il centrocampo è la cosa più importante», ha sentenziato Tomasini. Come ragazzini, uniti da una passione che non può mai invecchiare. Con loro anche un campione sestese, Salvatore Ferru, che visse quegli straordinari giorni nella De Martino, la giovanile del Cagliari: «Adesso se ci ripenso mi sembra un sogno, il giorno dello scudetto sono sceso negli spogliatoi: era una bolgia! Non me lo potrò mai dimenticare». Applausi e tante richieste di selfie anche tra i tifosi, che non sono mancati a questa cerimonia.

Commozione, qualche lacrima e la voce che si spezza. Mentre un angolo di Sestu con la terra spianata sembra quasi ricordare quel mitico campo di tanti anni fa. Qui, all’angolo tra Corso Italia e via Dante, nascerà la piazza Campioni d’Italia 69/70, dedicata alla mitica squadra che fece battere i cuori di tutta la Sardegna e non solo.

La prima pietra

Ieri sera la posa della prima pietra, con la sindaca Paola Secci, il vicesindaco Massimiliano Bullita, il presidente del Cagliari Club Gigi Riva di Sestu, Maurizio Meloni; e poi dalla rosa del Cagliari Calcio c’erano Alessandro Deiola e Marco Mancosu, mentre dei campioni 69/70 erano presenti Adriano Reginato, Giuseppe Tomasini e Ricciotti Greati. A posare la prima pietra sono stati proprio i tre giocatori “storici”, ma nella cerimonia non poteva mancare un omaggio a Bobo Gori, con un mazzo di fiori deposto da Deiola e Mancosu. «Ciao Bobo, e grazie per tutte le emozioni indimenticabili che ci hai regalato», ha detto, molto commosso, Meloni.

Il ricordo di Bobo

Poi via ai ricordi: «Bobo era un amico, ci frequentavamo molto fuori dal campo, un grande campione di sport e di vita; una persona eccezionale, essendo cristiano sarà certamente in paradiso», ha raccontato Tomasini. Mentre per Reginato, «era la spalla migliore, con lui me la sono davvero goduta». Il trio di glorie della squadra ha poi ricordato il record ancora imbattuto delle reti subite, appena undici, senza far mancare qualche consiglio ai giovani Mancosu e Deiola: «Il centrocampo è la cosa più importante», ha sentenziato Tomasini. Come ragazzini, uniti da una passione che non può mai invecchiare. Con loro anche un campione sestese, Salvatore Ferru, che visse quegli straordinari giorni nella De Martino, la giovanile del Cagliari: «Adesso se ci ripenso mi sembra un sogno, il giorno dello scudetto sono sceso negli spogliatoi: era una bolgia! Non me lo potrò mai dimenticare». Applausi e tante richieste di selfie anche tra i tifosi, che non sono mancati a questa cerimonia.

La piazza

La nuova piazza dovrebbe essere inaugurata quest’estate. «L’area di intervento è quella posta all’angolo tra la via Dante e il Corso Italia e rappresenta idealmente uno snodo che collega le strutture sportive poste nelle due vie, diventerà un’area polifunzionale dedicata ai grandi eventi, al parcheggio per la zona sportiva e il giovedì potrebbe anche ospitare il mercatino settimanale», spiega Bullita. Mentre la sindaca Secci ricorda: «Il club è presente dal 2017 e ne siamo molto fieri. La proposta di dedicare ai Campioni d’Italia una Piazza è arrivata dall’opposizione». Precisamente, da una mozione dei consiglieri Francesco Serra, Annetta Crisponi e Giuseppe Picciau. Grande gioia anche per i due giocatori del Cagliari: «Complimenti a chi ha avuto questa idea, ricordare i grandi campioni è importante; mai dimenticare chi ha fatto qualcosa che rimarrà sempre nella storia», ha detto Mancosu, mentre per Deiola «è davvero bello essere in questa piazza, ascoltare i nostri campioni è sempre una grande emozione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata