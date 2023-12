Nasce la pasta “made in Trexenta” 

Le dorate spighe di grano coltivate nei campi della Trexenta danno vita a una pasta biologica certificata, realizzata con cura e passione dagli agricoltori di Senorbì , Ortacesus , Suelli , Selegas , Guasila , Guamaggiore , Barrali , Pimentel , Samatzai , Mandas , Gesico e Siurgus Donigala . È una piccola rivoluzione dell’agroalimentare quella nata dall’accordo tra l’agenzia Laore Sardegna, i produttori agricoli specializzati in coltivazione biologica, il mulino e il pastificio Secci di Senorbì che hanno presentato il progetto finalizzato alla produzione e alla commercializzazione della pasta biologica in filiera corta per la ristorazione collettiva.

L’accordo

Due gli obiettivi: proporre al consumatore alla ricerca di qualità una pasta certificata “made in Trexenta” e conquistare importanti fette di mercato sfruttando le nuove regole comunitarie (ma anche le linee guida del Governo) sull’utilizzo di pietanze realizzate con prodotti biologici all’interno dei menù scolastici e nei capitolati d’appalto per approvvigionare agriturismo, mense aziendali e case di riposo.

Funziona così: i nuovi Criteri ambientali minimi (Cam) per la ristorazione collettiva puntano a dare sostegno alla filiera agroalimentare italiana, con particolare attenzione alle produzioni locali e al biologico. «Stiamo portando avanti un progetto in grado di sostenere e valorizzare i prodotti territoriali attraverso una vera e propria rete d’impresa che mette insieme tutti gli attori della filiera», spiega Paola Ugas, referente Laore per sviluppo rurale e multifunzionalità Sud Sardegna.

La produzione

La pasta “made in Trexenta” racchiude tutto il gusto del frumento dell’ex granaio di Roma (anche se ormai sono lontani i tempi in cui nella zona si produceva una fetta importante del grano duro esportato nella Penisola), in un connubio di tradizione e valorizzazione del territorio.

«Stiamo affrontando le nuove sfide del mercato globale puntando sulla rintracciabilità e sulla qualità dei prodotti a filiera corta», dice Nino Secci, gestore del mulino di Senorbì ed erede di una tradizione antichissima che da diverso tempo fa rima anche con innovazione. Nei sacchi di semola e nei pacchi di pasta con il marchio Secci è possibile rintracciare i terreni in cui sono stati coltivati i chicchi di grano utilizzati per la trasformazione del prodotto. Dal felice incontro tra tecnici Laore e lavoratori dei campi nasce così un prodotto finito, una pasta biologica trasformata dai maestri dello storico mulino (ora anche pastificio) secondo gli antichi metodi artigianali.

