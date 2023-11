Nasce la palestra a cielo aperto 

Al via i lavori per realizzare la palestra a cielo aperto nel parco di Santa Mariedda. Il progetto portato avanti dall’amministrazione comunale ha un duplice obiettivo: valorizzare la collinetta in cui sorge la chiesetta campestre dedicata al culto di Santa Maria della Neve e incentivare la pratica dell’attività motoria all’aria aperta per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Sono iniziati i lavori per l’installazione degli attrezzi per il fitness acquistati dalla Giunta comunale attraverso un finanziamento ottenuto partecipando al bando “Sport nei parchi”. Il progetto vuole essere anche un antidoto agli atti vandalici e ai comportamenti poco ortodossi dei maleducati che, a cadenza quasi regolare, prendono d’assalto il parco verde e ne deturpano l’immagine lasciando ogni tipo di rifiuti. Non a caso nell’area adiacente alla chiesetta campestre, dove ad agosto si celebra la festa in onore della Madonna, è stato installato un impianto di videosorveglianza. (sev. sir.)

