Nasce la nuova rete contro le emergenze 

Una nuova rete contro le emergenze di tipo climatico o di altro genere, fatta di centri operativi coordinati dalla Protezione civile: è questo il cardine del nuovo progetto della Regione per la difesa del territorio, che ieri ha visto il primo passo ufficiale a Villacidro, con l’inaugurazione del primo centro che sarà ospitato all’interno dell’area del Consorzio industriale.

L’organizzazione

Il centro del Medio Campidano è infatti uno dei Comuni capofila dei primi dieci ambiti territoriali, dei 47 in cui sarà articolata l’organizzazione, e che costituiscono aree sovracomunali per la gestione coordinata delle emergenze: grazie alla collaborazione tra le risorse locali, si sopperirà agli eventuali limiti dei singoli Comuni chiamati a fronteggiare eventi calamitosi. Tali ambiti sono stati condivisi in un tavolo tecnico a cui hanno partecipato Comuni, Prefetture, Dipartimento di Protezione Civile e Anci. Gli altri nove Comuni capofila dei primi ambiti attivati sono Olbia, Lanusei, Muravera, Iglesias, Bitti, Ales, Orosei, Porto Torres e Terralba. «Da Villacidro iniziamo il percorso per definire la governance degli ambiti territoriali di Protezione civile», ha detto nell’incontro di ieri l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi: «Un lavoro iniziato due anni fa con la condivisione continua con il territorio, e che oggi continua con la convinzione che non sono le decisioni calate dall’alto quelle che funzionano, ma solo partendo dal basso e lavorando insieme verso obiettivi comuni si arriva a risultati concreti. Ora diamo gambe al progetto, stanziando 4,5 milioni per allestire i Coa (Centri operativi d’ambito) e Cca (Centri coordinamento d’ambito), e rendere operativi i primi dieci ambiti territoriali. Sono convinta che una gestione delle emergenze di protezione civile il più possibile condivisa col territorio sia la più efficace».

Il Medio Campidano

«L’istituzione del centro operativo di Villacidro – commenta il consigliere regionale Emanuele Matta – rappresenta un caposaldo per la sicurezza della nostra comunità, in quanto consentirà maggiori capacità di risposta alle emergenze e contribuirà a realizzare una protezione più efficiente. Questo risultato è un altro passo importante in un percorso di più ampio respiro che prevede un rafforzamento del ruolo di Villacidro e di tutto il Medio Campidano: un percorso che richiederà ulteriore tempo, ma che già si sta progressivamente realizzando».

Oggi a Bitti si terrà il secondo incontro sulle nuove iniziative; entro novembre si farà tappa negli altri otto Comuni, e si concluderà con una esercitazione per testare l’operatività delle funzioni di comando.

