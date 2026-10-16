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Guspini.
17 ottobre 2026 alle 00:14

Nasce la Mìnera card, servizi per i camminatori di Santa Barbara 

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L’hanno chiamata Mìnera card, è l’opportunità per le imprese della zona del Guspinese di trarre vantaggio dal Cammino minerario di Santa Barbara. L’iniziativa è stata presentata in Municipio dalla Fondazione Cmsb in un’assemblea pubblica. L’obiettivo era spiegare come entrare nella rete e presentare i dati e le convenzioni per chi offre servizi ai camminatori.

«Con la Mìnera card le imprese locali possono entrare nel circuito, farsi trovare e lavorare in rete», spiega Marco Erbi, rappresentante dei paesi del Linas nella Fondazione: «Gli operatori hanno un portale per fornire servizi in modo organizzato. Mensa, pernottamento e animazione possono far crescere la ricettività turistica dei cammini».

Tanti camminatori sono già arrivati, altri sono attesi: un flusso costante che per tutto l'anno attraversa il Guspinese. Lo confermano tre di loro: Cristina Casonato, Francesco Turzio e Luca Matiussi: «I posti sono bellissimi anche grazie agli edifici minerari. Purtroppo mancano servizi e servirebbero maggiori dettagli esplicativi. Splendida l'accoglienza». La Mìnera card è proprio lo strumento per organizzare i servizi. L'incontro rientra nel programma Coesione Italia 21-27 Sardegna, cofinanziato da Ue, Stato e Regione.

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