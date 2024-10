Nasce la grande casa delle associazioni 

Nasce a Iglesias un “polo dell'ascolto”, una sede comune per diverse associazioni e soggetti del terzo settore impegnati nel volontariato, nel sostegno alla famiglia, nel contrasto alla violenza di genere ed in diverse iniziative culturali.

La delibera

La giunta comunale ha approvato la delibera per assegnare alcuni spazi dello stabile in via Isonzo, che ospita le scuole medie, a diverse associazioni cittadine, in modo da dar vita a un centro dedicato al sostegno al cittadino e alla condivisione sia degli spazi fisici che delle informazioni e delle buone pratica nell'ambito del sociale. «Tutto per fare sistema - spiega l'assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa - e semplificare i servizi per i cittadini che prima dovevano recarsi in sedi differenti per usufruire del sostegno garantito da diversi soggetti impegnati nel volontariato.Crediamo fortemente che le reti sociali nascano dalla condivisione degli spazi, delle informazioni e dell'impegno comune, per fare in modo che le persone si sentano accolte, ascoltate e seguite con percorsi adatti alle loro diverse esigenze».

Nello stabile di via Isonzo, recentemente riqualificato, conviveranno sia la didattica, con le classi che proseguiranno normalmente le lezioni, sia le associazioni, alle quali verranno assegnati spazi adeguati alle diverse attività. Una maniera per dare una veste concreta alla “sussidiarietà orizzontale”, attraverso la quale l'amministrazione comunale mette al centro della sua azione la collaborazione con la società civile. «Per questo motivo - prosegue Angela Scarpa - la creazione di un polo dedicato al terzo settore in via Isonzo rappresenta il naturale proseguimento del progetto “Iglesias Ascolta” attraverso cui favorire la sinergia tra le associazioni e i cittadini».

I volontari

Troveranno spazio nello stabile di via Isonzo, la Scuola Civica di Musica, il Csv - Centro Servizi per il Volontariato, il Centro per la Famiglia, lo Sportello Antiviolenza e altre associazioni per la promozione e il trattamento degli interventi socio-assistenziali come Naba, impegnata nel sostegno alla disabilità, l'Unione Italiana Ciechi e gli altri soggetti che ne potranno fare richiesta. «Nelle prossime settimane, grazie a questo spazio comune, potremo aprire un importante sportello informativo a Iglesias, che si aggiungerà ad un altro centro in apertura a Carbonia in collaborazione con l'associazione dei commercialisti - sottolinea Daniela Marras dell'associazione Naba - un passo importante per fornire assistenza sui diversi temi della disabilità e sugli aspetti finanziari, economici e giuridici».

Valutazione condivisa anche da Lucia Coi, presidente del Csv: «Accogliamo con entusiasmo l’apertura dello spazio di ascolto promosso dal Comune, un’opportunità concreta per rafforzare la rete sociale del territorio. La nostra presenza come Centro di servizi per il volontariato Sardegna rappresenta un passo importante per promuovere la solidarietà, offrendo servizi di supporto e consulenza agli enti del terzo settore».

