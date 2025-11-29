VaiOnline
La svolta.
30 novembre 2025 alle 00:21

Nasce la Fondazione Satta 

La presidente Alessandra Corrias: inizia una storia tutta nuova 

Svolta per la biblioteca, da 14 anni nelle mani di un commissario. Nasce la nuova “Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta”. Venerdì a Cagliari l’atto ufficiale dopo la delibera della Giunta regionale del 14 maggio. Alla presidenza Alessandra Corrias, designata dalla Regione, che nel Consiglio di amministrazione sarà affiancata dal sindaco Emiliano Fenu, da Giancarlo Porcu, rappresentante della Provincia di Nuoro, Efisio Ignazio Putzu per l’università di Cagliari e Tanja Baumann dell’ateneo di Sassari. «Inizia una storia tutta nuova, ma con radici profonde», dice Corrias che ringrazia i vertici regionali, come pure il commissario uscente Gianluca Piras. «La responsabilità è grande ma è incoraggiata da una forte sinergia fra istituzioni, finora inedita, che è stata guidata fin dal primo momento dalla determinazione della presidente della Regione Alessandra Todde», dice.

La Regione

«La Fondazione rappresenta la continuità e, al tempo stesso, una nuova fase del progetto avviato con il Consorzio Satta, di cui eredita finalità, patrimonio e funzioni», spiega la Regione. Dice Todde: «La nascita della Fondazione è un atto di responsabilità verso la nostra storia culturale e le comunità che la custodiscono. Restituiamo a Nuoro e alla Sardegna un presidio fondamentale per la promozione della lettura e della cultura, valorizzando un patrimonio che appartiene a tutti. La collaborazione tra Regione, Comune, Provincia e università dimostra quanto sia importante lavorare insieme per garantire il diritto alla cultura, sostenere nuovi progetti e offrire ai giovani strumenti di crescita e conoscenza». La Regione, socio fondatore, garantisce il fondo di dotazione iniziale di 100 mila euro e mette a disposizione beni e risorse già appartenenti al Consorzio, archiviato dopo 40 anni. Con il passaggio di competenze, la Fondazione gli subentra in tutti i poteri e nella piena operatività. «La creazione della Fondazione segna l’avvio di una nuova stagione di cooperazione istituzionale, con l’obiettivo di consolidare le politiche di promozione culturale e il diritto di accesso alla lettura e alla cultura per cittadini, scuole e comunità», dice Todde.

Le reazioni

«Si aprono nuovi e interessanti scenari che vedranno l’amministrazione comunale in prima fila nel promuovere la cultura in città. Il Comune con l’ingresso nel Cda ha un ruolo attivo nella governance e potrà contribuire concretamente al rilancio della lettura, del patrimonio culturale e del diritto alla cultura per tutti», dice Fenu. «Per la storica biblioteca simbolo della città il rilancio darà una nuova spinta alla promozione della cultura non solo nel territorio, ma nell’intera Sardegna -. commenta il consigliere regionale Giuseppe Dessena, di Avs -. In una Sardegna isola di cultura e lettori forti, come dicono le statistiche, la rinascita della biblioteca Satta non è solo un ritorno, ma un nuovo punto di partenza».Apprezzamenti anche da Lisetta Bidoni per la Provincia e Daniela Falconi, presidente dell’Anci. (m. o.)

