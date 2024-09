Nasce la fondazione “Quartu cultura”: gestirà il teatro Il Nuovo 

Nasce la fondazione Quartu cultura: la regia e il controllo restano al Comune con la collaborazione del socio fondatore, l’Associazione enti locali per la cultura e lo spettacolo, ed è studiata per gestire il teatro Il Nuovo di via Marconi in fase di restyling e la promozione culturale in città.

Ieri sera il via libera in Consiglio comunale, con maggioranza e parte dell’opposizione a favore tranne FdI, che ha votato contro: «Un’operazione politico-culturale, parliamo di una fondazione che avrà un potere eccessivo», il commento del capogruppo Michele Pisano. «Io credo invece che sia un grande passo in avanti per questa amministrazione», le parole del sindaco Graziano Milia, «serve pensare a una gestione del teatro sostenibile e questa è la scelta giusta. La fondazione ci consente, per esempio, di accedere a contributi privati. La nostra ambizione», ha sottolineato ancora il primo cittadino, «è sentire che si viene a Quartu a teatro».

Durante la riunione di ieri è stato deliberato anche il Documento unico di programmazione 2025-2027: fra le novità ci sono i 200mila euro per il de minimis, i sei milioni per il Plus con Quartu di nuovo ente capofila e ulteriori fondi per la manutenzione di strade e marciapiedi.

RIPRODUZIONE RISERVATA