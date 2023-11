Nasce la filiera dell’agnello Barbagia di Bitti  

La presentazione della filiera dell’agnello Barbagia di Bitti ieri è stata l’occasione per far conoscere le qualità del prodotto locale. La manifestazione, organizzata dall’agronomo Alessandro Orunesu, è iniziata con la visita a scuola e la consegna agli alunni di materiale informativo e ricettario sulla preparazione dell’agnello, le cui carni sono state servite poi nella mensa scolastica. Alle 12, nel salone parrocchiale, Orunesu ha presentato il progetto della filiera a una sala gremita. Sono 13 le aziende agro-zootecniche coinvolte, più una addetta alla trasformazione e commercializzazione (Daga Carni), capofila del progetto finanziato con i fondi del Psr della Regione.«La filiera rimane aperta ad altre aziende se la domanda dovesse superare l’offerta iniziale» ha detto Orunesu e aggiunto: «L’idea nasce dalla necessità di distinguere la produzione di nicchia dell’agnello bittese, rispetto alla produzione certificata del resto dell’Isola, che permetterà una notevole ricaduta economica per il territorio». I 58 mila capi ovini collocano Bitti in cima all’anagrafe degli allevamenti sardi, 20 mila i capi macellati all’anno certificano che questo è il cuore dell’agnello con Indicazione geografica protetta, afferma Alessandro Mazzette, direttore del Consorzio per la tutela dell’Igp agnello di Sardegna. Per Valentina Urpi, nutrizionista, la carne d’agnello rappresenta l’autentica dieta della longevità.

«Queste iniziative qualificano le produzioni locali generando un’economia sostenibile», dice Franco Fois di Insieme srl. Il consigliere regionale Pietro Maieli della Commisione Agricoltura ricorda che Bitti, con il 50 per cento delle iscritte, è la patria delle aziende agro-zootecniche a conduzione femminile. Poi la degustazione curata da Battistino Menneas coniugando tradizione e modernità.

