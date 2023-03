Nasce la festa per conoscere i vicini di casa 

La Festa dei vicini: è l’iniziativa appena annunciata dal Comune di Arbus che intende organizzarla per la prossima stagione estiva. «Il primo passo – dice l’assessora alle politiche sociali, Toniella Raccis – sarà l’invito ai vicini di casa e, più in generale, a tutti i cittadini per organizzare un momento di festa durante il quale conoscersi e stare insieme, rafforzando il senso di comunità e di reciproco aiuto, niente di più rispetto a quello che è stato il vicinato dei nostri nonni. Nei giorni nostri questo è ormai solo un lontano ricordo, purtroppo spesso capita che neppure si conosca la famiglia che vive nella porta accanto». L’idea è nata dal successo dall’esperienza di via Senatore Garau, dove i residenti sono soliti riunirsi per stare insieme. Il luogo può essere una piazza, un parco, le strade diventate centri di aggregazione. L’esponente dell’esecutivo ha pronto l’elenco dei rioni cittadini: Bixinau de sa furca, Conca e mallu, Villaggio fiorito, Conca arriubia, Sa tella.

«L’impegno – conclude Toniella Raccis – è quello di coinvolgere i villaggi turistici della Costa Verde, abitati tutto l’anno. Nessun obbligo: aspettiamo la manifestazione d’interesse dei cittadini che hanno ricevuto l’invito». ( s. r. )

