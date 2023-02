Nasce la federazione degli operatori  del mercato 

Nasce, dentro la Confesercenti, la federazione degli operatori del mercato di San Benedetto. Ne fanno parte 40 operatori che si sono riuniti per la prima volta mercoledì per un primo confronto.

«Il mercato è un brand che identifica la nostra città, con un suo carattere e le sue peculiarità», ha spiegato Marco Medda, presidente della Confesercenti Provinciale. «Dal corretto funzionamento del mercato dipende l’economia di un intero quartiere e migliaia di famiglie rientrano sotto la sua sfera di influenza».

La neonata federazione sarà lo strumento principale per avviare i confronti con il Comune al fine di capire se la politica cittadina intende avviare una rivisitazione del mercato che collima con le esigenze degli operatori e, soprattutto, per far si che gli operatori abbiano maggior peso nella contrattazione delle soluzioni per i loro problemi, a cominciare dal rinnovo delle concessioni che è previsto per la fine di quest’anno. Il neo presidente della Federazione è Diego Strazzera, operatore dell’area Ittica del mercato, che si avvarrà della collaborazione di un direttivo di 11 colleghi dei diversi settori: frutta e verdura, carni e pasta e pane, al fine di interessare tutti gli operatori indipendentemente dal loro settore merceologico.

