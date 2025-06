Nasce la consulta per i ragazzi dell’Ogliastra 

Nasce la Consulta provinciale giovanile dell'Ogliastra. L'iniziativa è dell'amministratrice straordinaria della provincia Marzia Mameli. Con una lettera si rivolge rivolge ai ragazzi e alle ragazze. «Non si tratta di uno slogan, né di un progetto calato dall'alto – chiarisce – ma uno spazio dove potrete esprimervi, proporre e agire se vorrete». Un luogo dunque di confronto dove possano partecipare attivamente, con idee e proposte affinché possano partecipare attivamente alla vita amministrativa e sociale della comunità. «Ho intenzione di sostenere concretamente questo percorso, anche con risorse economiche, per permettere alla consulta di immaginare e realizzare iniziative utili e concrete per il territorio» spiega. Non si tratta solo di sedersi a un tavolo, ma di prendere parola, mettersi alla prova. Per discuterne insieme è stato fissato il primo incontro per venerdì 4 luglio, alle 18, nella sede della provincia in via Mameli a Tortolì. Sarà presenta anche il referente regionale della Consulta giovanile che portando la sua esperienza potrà rispondere a informazioni, dubbi e curiosità. L'incontro è aperto, l'unico requisito è avere un'età tra i 16 e i 35 anni. «Nessuna promessa, ma massima disponibilità ad ascoltare e accompagnare», dice Mameli. (f. me.)

