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Macomer.
07 aprile 2026 alle 00:34

Nasce la consulta dello sport: coinvolte scuole e 24 società 

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Lo sport come risorsa strategica per la comunità, rendendo i cittadini e le società protagonisti attivi delle decisioni che riguardano il futuro di Macomer. L’amministrazione comunale ha dato il via libera alla costituzione della consulta, organismo che darà voce alle società sportive, anche alle scuole e ai cittadini, per progettare insieme il futuro dell’impiantistica e della salute pubblica. Il Comune definisce le linee guida per la costituzione di questo nuovo organo, attraverso il quale si aprirà un dialogo con le realtà locali. «L’organo consultivo che abbiamo fortemente voluto - spiega l’assessore allo Sport, Federico Castori-rappresenta un’opportunità che si pone come un raccordo fra l’amministrazione comunale e il mondo sportivo cittadino, frutto di un percorso condiviso, che è anche il coronamento del lavoro svolto dalla commissione dello sport. La consulta è il proseguimento del lavoro del precedente assessorato. Un ringraziamento va agli uffici e a chi ci ha preceduto».

Nella consulta saranno rappresentate le 24 società sportive regolarmente iscritte all’albo comunale. Il vertice non sarà ricoperto da un esponente politico, ma indicato dalle società garantendo così una guida tecnica e indipendente. Nell’assemblea anche figure istituzionali di alto profilo, tra cui il delegato provinciale del Coni e del Cip di Nuoro, il referente Miur e due docenti in rappresentanza delle scuole di Macomer. (f. o.)

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